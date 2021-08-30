Миссисипи в США изменила направление течения после урагана «Ида»

Новый Орлеан, 30 августа. Крупнейшая река Миссисипи в США поменяла направление течения из-за урагана «Ида». Об этом рассказали в Геологической службе страны.

Миссисипи стала течь в обратном направлении в районе Нового Орлеана. Скорость движения составила примерно 1,5 метра в секунду. К изменению течения привел ураган «Ида», который обрушился на берега Мексиканского залива в Луизиане 29 августа. «Иду» сопровождал выброс крупного объема водной массы, что привело к поднятию уровня воды в Миссисипи на 2,1 метра.

В свою очередь, усиленный ветер повлиял на направление течения реки. Так, в юго-восточной части штата Миссисипи повернулась вспять. Ситуация грозит подтоплениями, сообщает «Ридус».

Еще одно необычное явление ранее зафиксировали в самом засушливом месте на Земле. Речь идет о пустыне Атакама в Республике Чили. Ее территория покрылась снегом.