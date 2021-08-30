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Общественница Ницой заявила о нахождении Украины на «высшей ступени развития»
Политика
Общественница Ницой заявила о нахождении Украины на «высшей ступени развития»
pixabay.com

Киев, 30 августа. Украина находится на высшей ступени развития, поэтому не намерена участвовать в споре по вопросу происхождения борща.

Соответствующее заявление сделала украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой в интервью с «Главредом». Она отметила, что на фоне доверчивости народ Украины привык делиться и не ставить себя выше других наций.

«Мы всегда, создавая комфортные условия для себя и своего, старались сделать тепленько и другим, приглашали: "Иди к нам, мы тебя тоже нагреем и накормим"», — заявила она.

Помимо этого, Ницой отметила, что граждане государства являются «божьей и светлой нацией».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что встречу украинского лидера Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена вновь перенесли. Он объяснил, что причиной такого решения стала ситуация в Афганистане, сообщала «Национальная служба новостей».

Также украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова рассказала о программе визита Зеленского в Соединенные Штаты. По ее словам, поездка президента пройдет с 31 августа по 1 сентября.

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украина борщ ницой
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