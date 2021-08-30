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Кристина Тимановская рассказала о полученной на Олимпиаде в Токио травме
Спорт
Кристина Тимановская рассказала о полученной на Олимпиаде в Токио травме
Global Look Press  /  Panoramic / Keystone Press Agency

Варшава, 30 августа. Легкоатлетка Кристина Тимановская пожаловалась на повреждение, полученное во время летних Олимпийских игр в Японии.

Победительница летней Универсиады 2019 года в Неаполе в беге на 200 метров Кристина Тимановская решила взять паузу в карьере. Об этом белорусская легкоатлетка сообщила подписчикам в Instagram-аккаунте. Тимановская призналась, что на протяжении месяца ее беспокоит полученная на Олимпиаде в Токио травма шеи.

«Я жила с болью в шее месяц, а в пятницу, после МРТ, выяснилось, что у меня надрыв связок.Я делала штангу весом 120 кг, и в момент, когда я с ней вставала, она чуть-чуть оторвалась от шеи и упала обратно», — констатировала легкоатлетка.

Тимановская не уточняла, когда вернется к тренировкам, но отметила, что «не сдастся» и в ближайшее время будет проходить курс интенсивного лечения. Во время Олимпиады в Токио белорусская легкоатлетка оказалась в центре скандала. Она пожаловалась на работу тренеров команды после предложения выступить в непрофильной для нее дисциплине. После Олимпиады в Токио Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

Ранее Тимановская рассказала, на что потратит деньги с продажи серебряной медали Европейских игр в Минске. Награду приобрели на аукционе eBay за 21 тысячу долларов.

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Все новости / Спорт / Кристина Тимановская рассказала о полученной на Олимпиаде в Токио травме
спорт токио олимпиада травма тимановская
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