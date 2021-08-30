«Ушел из ее жизни навсегда»: Юрий Беляев раскрыл причину развода с первой женой

Москва, 30 августа. Известный российский актер Юрий Беляев раскрыл причину распада первого брака. Звезда военной драмы «Кандагар» не смогла простить супруге ее поступок.

С первой женой Галиной известный артист познакомился, когда был совсем юным и только начинал карьеру. Встретились будущие супруги в театре в Ступино. После свадьбы Беляев совершенно не в состоянии был решать бытовые вопросы, о которых раньше он и не задумывался.

«Она была по профессии лаборантом. Я совершенно не думал, как и где мы будем жить. Совершенно не рассуждал о будущем. В итоге все эти недоговоренности привели к разводу, что у нас с Галей и случилось», — честно признался артист в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Беляев честно признался, что не считает себя лучшим мужчиной на свете. В отношениях с Галиной он проявлял себя как злопамятный и равнодушный человек. Звезда фильма «Кандагар» признался, что до сих пор не готов публично раскрывать детали расставания.

«Произошло то, чего я больше всего боялся. Вернулся из командировки раньше времени. Зашел в квартиру, открыл дверь, закрыл и ушел из ее жизни навсегда», — заявил Беляев.

Ранее в эксклюзивном комментарии ФАН актер рассказал, почему не будет отмечать 74-летие даже в кругу самых близких людей.