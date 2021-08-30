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Под Рязанью стартовал третий этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок»
Армия
Под Рязанью стартовал третий этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок»

Рязань, 30 августа. Третий этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок» стартовал на территории учебного центра Сельцы РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова под Рязанью.

В рамках упражнения под названием «Бой при попадании в засаду» в автомобиле едут два стрелка. Участникам нужно покинуть «подбитый» автомобиль, занять позиции вблизи него и поразить из-за укрытия появляющиеся мишени, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что один из военнослужащих также должен попасть гранатой в три сгруппированные ростовые мишени, после подрыва нужно поразить еще две цели из автомата.

При выставлении оценок участникам учитываются скорость выполнения задания, точность стрельбы, а также соблюдение требований безопасности. Для выполнения огневых задач военнослужащими используется вооружение российского и иностранного производства.

Ранее сообщалось, что подразделения инженерных войск армий нескольких стран приняли участие в завершающем этапе профессионального конкурса в рамках АрМИ-2021. Также стало известно о победе российских военных в соревнованиях «Мастера автобронетанковой техники», передает телеканал «360».

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