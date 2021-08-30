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Онколог Кобякова рассказала, когда головная боль может говорить об опасном заболевании

  /   Обновлено: 30 августа 2021 09:44
Общество
Онколог Кобякова рассказала, когда головная боль может говорить об опасном заболевании
pixabay.com

Москва, 30 августа. Головная боль может скрывать опасное заболевание, сообщила главный врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии имени Н.Н. Блохина Екатерина Кобякова.

Боли в голове могут иметь множество различных причин и последствий. По словам специалиста, недуг может быть вызван различными видами опухолей головного мозга. Особенно если боль сочетается с тошнотой и рвотой, нарушается координация движения, возникает шаткость походки, появляются различные нарушения речи, слуха, вкуса. Тогда человеку необходимо срочно обратиться ко врачу.

Также причиной боли в голове может стать ишемический инсульт. В этом случае обезболивающие практически не помогают. У человека появляются мышечная слабость, апатия и головокружение.

Онколог Сергей Тюляндин перечислил ранее сложные для ранней диагностики виды рака. По словам специалиста, иногда опасное заболевание можно распознать за счет внешнего проявления симптомов. Например, если опухоль находится в носу или области рта.

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инсульт опухоль головная боль
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