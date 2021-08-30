Украинский журналист «сбежал» из эфира после неудобного вопроса о крымских татарах

Киев, 30 августа. Украинский журналист Айдер Муждабаев попал в неловкую ситуацию, из которой ему пришлось спасаться бегством. Публицист Леонид Швец задал ему неудобный вопрос в прямом эфире.

Гости интернет-канала «Скрыпин» обсуждали с ведущими проблему языковой политики Киева. Леонид Швец обратил внимания на действия украинских властей. По его словам, шаги Киева могут привести к серьезным последствиям и расколу общества на враждующие лагеря. Политика украинских властей способна прийти к расцвету оппозиционных сил на юге страны, где проживают русские и русскоязычные украинцы.

Айдер Муждабаев возмутился, что Леонид Швец не упомянул про судьбу коренных народов Украины и Крыма. По мнению журналиста, публицист думает о русскоязычных гражданах, которые якобы ненавидят украинцев и крымских татар.

Швец осадил Муждабаева и задал неудобный вопрос, после чего гостю канала пришлось «сбежать» из эфира. Публицист поинтересовался, сколько крымских татар проживает в Крыму. Муждабаев в ответ обвинил Швеца в расизме и покинул эфир.

«Плохо относишься к крымским татарам», — заявил напоследок журналист.

Глава МИД России Сергей Лавров до этого обвинил президента Украины Владимира Зеленского в разжигании ненависти из-за высказываний о русских, информирует НСН. Украинский лидер посоветовал русскоговорящим гражданам покинуть страну.

В Днепропетровской области ранее русский язык лишили регионального статуса. Суд принял соответствующее решение.