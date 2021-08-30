Спецназ ВС РФ прошел 30 километров в рамках конкурса АрМИ-2021 «Полярная звезда»

Москва, 30 августа. Участники международного этапа конкурса «Полярная звезда» совершили марш длиной в 30 километров, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Спецподразделения приняли участие в конкурсе «Полярная звезда», проходящего в рамках VII Армейских международных игр. Соревнование проводится на полигоне Брестский в Белоруссии. Бойцы совершили выход в район проведения разведки и прошли сквозь участок пересеченной местности в ходе 30-километрового марша.

Маршрут спецназа пролегал через незнакомую им болотистую и лесистую местность. Во время движения бойцы осуществляли охранение, соблюдали маскировку и скрытность своих действий. По условиям конкурса сам марш не должен был занять более 12 часов, говорится в сообщении.

Минобороны России ранее сообщило об установлении свыше 20 мировых рекордов в рамках АрМИ-2021. Из них более половины принадлежат российским военнослужащим. Бойцы ВС РФ также выиграли конкурс «Мастера автобронетанковой техники» на АрМИ-2021, передает телеканал «360».