«JourФак Манукяна». Афганский излом

Новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна будет посвящен непростой теме — ситуации в Афганистане.

Недавно страну, находящуюся под контролем запрещенной на территории РФ организации «Талибан», посетил социолог Максим Шугалей. Блогер рассказал о подробностях визита президента Фонда защиты национальных ценностей в государство.

Общественность включила тревогу, когда ученый перестал выходить на связь после теракта в Кабуле, в результате которого погибло порядка 200 человек. Известная певица Татьяна Буланова написала в социальной сети Instagram, что не может дозвониться до Шугалея. Вскоре социолог заявил, что находится в безопасности.

Вадим Манукян рассуждает, как ситуация в Афганистане повлияет на Соединенные Штаты Америки. По мнению блогера, произошедшее негативно отразится на репутацию президента Джо Байдена. Подробнее об афганском изломе вы узнаете в авторской программе «JourФак Манукяна».