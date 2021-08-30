Al-Jazeera: Выпущенная по аэропорту Кабула ракета достигла цели

Кабул, 30 августа. Неизвестные выпустили не менее пяти ракет по аэропорту в столице Афганистана. Один из боеприпасов достиг цели, передает телеканал Al-Jazeera.

Издание ссылается на свой источник среди членов движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Он сообщил, что снаряды выпускались из северной части Кабула.

До этого в Reuters отметили, что система противовоздушной обороны США перехватила несколько ракет над аэропортом в афганской столице. Было выпущено пять боеприпасов, однако отсутствует подтвержденная информация, сколько точно ракет удалось сбить.

Ранее ВС США нанесли ракетный удар по жилому дому в Кабуле. В результате удара американских военных погибли девять человек, шестеро из которых — дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.