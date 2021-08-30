Ураган «Ида» спровоцировал рост нефтяных котировок

Москва, 30 августа. Торги на бирже в пятницу завершились ростом котировок на нефть. Стоимость выросла на 1,62%, сообщил аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цены растут на протяжении трех основных торговых сессий. Баррель марки Brent вырос в цене до 72,58 доллара. На рост котировок повлияли общее ослабление доллара и приостановка добычи ресурса в Мексиканском заливе в преддверии урагана «Ида», информирует ИА REGNUM.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе своего выступления намекнул на то, что до конца года стимулирующие программы могут быть свернуты. При этом он четко дал понять, что сроки и темпы снижения объемов покупок облигаций не предполагают сигнала к началу роста процентных ставок.

Торги на рынках Азии в понедельник открылись также ростом котировок. Фьючерсы на Brent подорожали на 1,5% — до 73,58 доллара за баррель.

С 1 сентября страны-участницы ОПЕК+ могут отказаться от увеличения добычи нефти, сообщил министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес.