Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 10:35
10:34
Армия
Таинственный российский корабль своим появлением в Атлантике устроил переполох в НАТО
10:34
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров взбудоражил фанатов фото в обнимку с Дженнифер Лопес на модном показе
10:32
Происшествия
Жительница Львова сбежала из больницы после трепанации черепа
10:28
Общество
Музыка нас связала: выбираем лучшие наушники для телефона
10:27
Общество
Австралийские ученые заявили, что собаки различают ложь
10:27
Новороссия
Бойцы ВСУ из гранатометов обстреляли село Веселое в ДНР
10:23
Экономика
Россиянам объяснили, в каких валютах лучше хранить сбережения
10:22
Происшествия
Участников массовой драки задержали на юго-востоке Москвы
10:21
Политика
МИД РФ оценил сроки рассмотрения иска к Украине в ЕСПЧ
10:20
Происшествия
Труп мужчины с ножевыми ранениями нашли на стуле в московской квартире
Все новости

Ураган «Ида» спровоцировал рост нефтяных котировок

  /   Обновлено: 30 августа 2021 09:33
Экономика
Ураган «Ида» спровоцировал рост нефтяных котировок
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 августа. Торги на бирже в пятницу завершились ростом котировок на нефть. Стоимость выросла на 1,62%, сообщил аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цены растут на протяжении трех основных торговых сессий. Баррель марки Brent вырос в цене до 72,58 доллара. На рост котировок повлияли общее ослабление доллара и приостановка добычи ресурса в Мексиканском заливе в преддверии урагана «Ида», информирует ИА REGNUM.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе своего выступления намекнул на то, что до конца года стимулирующие программы могут быть свернуты. При этом он четко дал понять, что сроки и темпы снижения объемов покупок облигаций не предполагают сигнала к началу роста процентных ставок.

Торги на рынках Азии в понедельник открылись также ростом котировок. Фьючерсы на Brent подорожали на 1,5% — до 73,58 доллара за баррель.

С 1 сентября страны-участницы ОПЕК+ могут отказаться от увеличения добычи нефти, сообщил министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Ураган «Ида» спровоцировал рост нефтяных котировок
нефть торги котировки ураган ида
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru