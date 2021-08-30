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После исчезновения двух женщин на Сахалине возбудили дело об убийстве
Происшествия
После исчезновения двух женщин на Сахалине возбудили дело об убийстве
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Южно-Сахалинск, 30 августа. Следственный комитет возбудил дело об убийстве после исчезновения двух женщин в лесу.

Две женщины ушли собирать дикоросы на гору Вайда, расположенную в 17 километрах восточнее автодороги Смирных — Первомайск и до сих пор не вернулись домой. Пресс-служба МЧС России по Сахалинской области сообщила о запросе со стороны ОМВД Смирныховского района о привлечении спасателей для оказания дополнительной помощи в поиске двух пропавших.

«Поронайским межрайонным следственным отделом СУСК по Сахалинской области по факту безвестного отсутствия Галаниной Екатерины Сергеевны 1988 года рождения и Егоровой Елены Владимировны 1971 года рождения… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)», —говорится в сообщении.

На поиски брошены полицейские, спасатели, кинологи с собаками, волонтеры и вертолет МЧС России.

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