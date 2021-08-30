Как будут учиться дети в России с 1 сентября: дистант, вакцинация и маски

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой анонсировал, что учебный год начнется в традиционном очном формате. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в свою очередь подчеркнула, что принудительный подход к вакцинации учеников и педагогов недопустим. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, за каждым классом закрепляется свой кабинет — учителя сами приходят на урок. В столовую школьники будут ходить по четкому графику, а дополнительные занятия и кружки дети могут посещать только в компании одноклассников — смешивать параллели нельзя.

В каких регионах школы, колледжи и вузы будут вводить дистанционное обучение? Обязаны ли будут дети и учителя носить маски? Сколько школьников и учителей должны вакцинироваться, чтобы заработал коллективный иммунитет? О каких изменениях в ЕГЭ говорят чиновники Минобразования?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов.

Брифинг Константина Тхостова состоится в понедельник, 30 августа, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55