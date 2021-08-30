США признали гибель мирных граждан при авиаударе в Кабуле

Кабул, 30 августа. Власти США признали, что в результате удара по автомобилю, в котором находился террорист-смертник, погибли мирные жители, сообщает телеканал CNN.

Жертвами авиаудара американских сил по жилому дому в столице Афганистана Кабуле стали девять человек. Информацию об этом подтвердил ряд СМИ со ссылкой на родственников погибших. Известно, что все жертвы были членами одной семьи.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли ракетный удар с беспилотника по жилому кварталу в Кабуле, где находился автомобиль с террористом-смертником, который мог устроить взрыв. Местные жители опубликовали кадры последствий атаки в районе афганского аэропорта.

По мнению политолога Дмитрия Захарова, возросшая активность террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»1, которые ранее устроили серию взрывов у кабульского аэропорта, связана в первую очередь с приостановкой операции «Аль-Карама» в Северной Африке.

1 Организация запрещена на территории РФ.