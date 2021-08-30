Минэкономразвития РФ хочет перенести мусорную реформу на два года

Москва, 30 августа. Министерство экономического развития Российской Федерации внесло инициативу перенести на два года реформу расширенной ответственности производителя (РОП).

Речь идет о нововведении, которое предполагает самостоятельную утилизацию товаров и упаковки производителями. Согласно реформе, также допускается выплата экосбора.

Инициатива ведомства предполагает перенос изменений в законодательстве на два года — с 2022-го на 2024-й. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заключение Минэкономразвития РФ, которое размещено на портале проектов нормативных правовых актов. Сообщается, что министерство имеет юридические основания для переноса реформы. Также решение о необходимости отсрочки вступления изменений в силу принято на основе анализа замечаний от компаний, ассоциаций и властей некоторых регионов.

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