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Минэкономразвития РФ хочет перенести мусорную реформу на два года

  /   Обновлено: 30 августа 2021 10:11
Экономика
Минэкономразвития РФ хочет перенести мусорную реформу на два года
pixabay.com  /  IGORN

Москва, 30 августа. Министерство экономического развития Российской Федерации внесло инициативу перенести на два года реформу расширенной ответственности производителя (РОП).

Речь идет о нововведении, которое предполагает самостоятельную утилизацию товаров и упаковки производителями. Согласно реформе, также допускается выплата экосбора.

Инициатива ведомства предполагает перенос изменений в законодательстве на два года — с 2022-го на 2024-й. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заключение Минэкономразвития РФ, которое размещено на портале проектов нормативных правовых актов. Сообщается, что министерство имеет юридические основания для переноса реформы. Также решение о необходимости отсрочки вступления изменений в силу принято на основе анализа замечаний от компаний, ассоциаций и властей некоторых регионов.

Эксперты ранее пояснили, что делать со свалками и полигонами ТКО в Крыму. Проблема сбора отходов не уходит с повестки дня на полуострове, пишет Федеральное агентство новостей.

Депутат петербургского муниципального образования «Гавань» Александр Григорьев подтверждал, что сфера медицинских отходов недостаточно жестко урегулирована законодательством. Например, у подрядных организаций нет возможности утилизировать отходы небезопасно, цитирует его «ФедералПресс».

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