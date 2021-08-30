Компания «Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2

Москва, 30 августа. Авиакомпании России начинают готовиться к новым требованиям ICAO, предусматривающим плату за выбросы СО2 на международных рейсах.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) намерена с 2027 года в обязательном порядке взимать плату за выбросы СО2 во время международных перелетов. В рамках программы ORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) авиаотрасль обязана ограничивать общий объем выбросов уровнем 2019 года. В случае превышения значения компания должна будет компенсировать выбросы, пишет «Коммерсантъ».

Так, авиаперевозчикам нужно будет приобретать соответствующий объем квот у проектов по поглощению СО2, одобренных в ICAO. Вырученные средства будут направлены на зеленую энергетику, высадку лесов и закачку углерода в почву. К 2025 году расходы всех компаний отрасли на компенсацию выбросов могут достичь 1,5–6 млрд долларов в год. Российские компании «Аэрофлот» и «Газпром нефть» планируют договориться о поставках «зеленого авиатоплива».

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