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Компания «Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2

  /   Обновлено: 30 августа 2021 09:25
Экономика
Компания «Аэрофлот» готовится к введению платы за выбросы СО2
wikimedia.org  /  Artem Katranzhi / CC BY 2.0

Москва, 30 августа. Авиакомпании России начинают готовиться к новым требованиям ICAO, предусматривающим плату за выбросы СО2 на международных рейсах.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) намерена с 2027 года в обязательном порядке взимать плату за выбросы СО2 во время международных перелетов. В рамках программы ORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) авиаотрасль обязана ограничивать общий объем выбросов уровнем 2019 года. В случае превышения значения компания должна будет компенсировать выбросы, пишет «Коммерсантъ».

Так, авиаперевозчикам нужно будет приобретать соответствующий объем квот у проектов по поглощению СО2, одобренных в ICAO. Вырученные средства будут направлены на зеленую энергетику, высадку лесов и закачку углерода в почву. К 2025 году расходы всех компаний отрасли на компенсацию выбросов могут достичь 1,5–6 млрд долларов в год. Российские компании «Аэрофлот» и «Газпром нефть» планируют договориться о поставках «зеленого авиатоплива».

Климатолог Владимир Рябов предупреждал, что без серьезных усилий по замедлению глобального потепления уровень Мирового океана поднимется на 5 метров уже через сто лет. Это потребует переселения огромного количества людей, переноса производств и жилья, цитирует его «ФедералПресс».

Перевозчик «Аэрофлот» ранее открыл продажи еды из самолетов в магазинах и специальных автоматах. Поставки будет осуществлять дочернее предприятие «Аэромар».

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