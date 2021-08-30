Россиянам стали отказывать в онлайн-выдаче займов до зарплаты

Москва, 30 августа. Часть микрофинансовых организаций в России отказалась от онлайн-выдачи краткосрочных кредитов и перешли на среднесрочные, передает Центробанк РФ. Речь идет о 30 компаниях.

Во втором квартале текущего года появились МФО, которые дистанционно выдают среднесрочные займы. Большинство компаний выдавали короткие займы, но в период с апреля по июнь пересмотрели свою политику, передает РБК со ссылкой на представителя Банка России.

При этом некоторые участники рынка могли повысить среднюю сумму займов на покупку товаров. Это, в свою очередь, также могло привести к переводу ссуд в категорию среднесрочных. Законодательные ограничения по срокам и максимальной ставке по любым кредитам (не более 1% в день) действуют с 2019 года. Однако новые правила значительно повлияли на МФО, поскольку выдача таких ссуд для некоторых фирм стала нецелесообразной.

Тем временем объем потребительски кредитов, оформленных россиянами в июле 2021 года, составил 1,23 млн единиц, заявили ранее в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В целом ситуация в сегменте потребительского кредитования остается стабильной.

По данным недавнего исследования финансового маркетплейса «Юником24», только каждый второй заемщик уверен, что погасит кредит без выхода на просрочку. Пятая часть опрошенных сомневается в собственной платежеспособности, сообщает URA.RU.