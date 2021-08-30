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Украинский посол раскрыла подробности визита Зеленского в США
Политика
Украинский посол раскрыла подробности визита Зеленского в США
Global Look Press  /  Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

, 30 августа. Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова рассказала о программе визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

По ее словам, поездка Зеленского в США будет проходить с 31 августа по 1 сентября. Ранее встречу с президентом США Джо Байденом перенесли на 1 сентября на фоне событий в Афганистане, сообщила НСН.

«Из уже запланированного в Вашингтоне – встреча президентов Украины и США в Белом доме… встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств», — сказала она.

Маркарова также добавила, что после переговоров со своим коллегой Зеленский отправится в Калифорнию.

Ранее стало известно, что Зеленский похвалил украинских военных за эвакуацию граждан из Афганистана. В общей сложности было вывезено 360 человек.

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сша зеленский байден
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