Украинский посол раскрыла подробности визита Зеленского в США

, 30 августа. Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова рассказала о программе визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

По ее словам, поездка Зеленского в США будет проходить с 31 августа по 1 сентября. Ранее встречу с президентом США Джо Байденом перенесли на 1 сентября на фоне событий в Афганистане, сообщила НСН.

«Из уже запланированного в Вашингтоне – встреча президентов Украины и США в Белом доме… встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств», — сказала она.

Маркарова также добавила, что после переговоров со своим коллегой Зеленский отправится в Калифорнию.

Ранее стало известно, что Зеленский похвалил украинских военных за эвакуацию граждан из Афганистана. В общей сложности было вывезено 360 человек.