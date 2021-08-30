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Герой России Роман Шадрин умер на 55-м году жизни

  /   Обновлено: 30 августа 2021 09:37
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Происшествия
Герой России Роман Шадрин умер на 55-м году жизни
rosguard.gov.ru  /  Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Екатеринбург, 30 августа. Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин умер в возрасте 54 лет. По некоторым данным, он скончался из-за проблем со здоровьем.

Близкий друг Шадрина рассказал, что у него была онкология. Однако о точной причине смерти полковник внутренних войск МВД Серик Султангабиев не рассказал. Смерть Шадрина также подтвердила его супруга Наталья.

По данным пресс-службы Уральского округа войск национальной гвардии, Шадрин умер в ведомственном госпитале. Другие обстоятельства произошедшего неизвестны.

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герой россии умер шадрин
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