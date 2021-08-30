Подростковые аборты, эпидемию ВИЧ и просвещение в школах обсудят в «Патриоте»

В России растет число ВИЧ-инфицированных — с полумиллиона в 2010 году до миллиона или даже двух в 2021-м. Многие специалисты связывают это обстоятельство с распространением незащищенного секса, в том числе среди подростков.

Кто и как должен рассказывать подросткам о необходимости использования презервативов? Действительно ли подобное просвещение может развращать молодежь? Как соотносится закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с информированием подростков о необходимости предохраняться? Сколько беременных подростков бросают своих детей в детдомах или кончают жизнь самоубийством? Могут ли родители выступать просветителями в таком деликатном вопросе или это должны делать профессиональные врачи?

Об этом и не только в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» расскажет директор благотворительного фонда «Прилив» Любовь Рубаник.

Брифинг Любовь Рубаник состоится в понедельник, 30 августа, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать вопросы на мероприятии.

Их можно прислать заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55