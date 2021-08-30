Более миллиона американцев остались без электроэнергии из-за урагана «Ида»

Вашингтон, 30 августа. Ураган «Ида» практически парализовал жизнь в американском штате Луизиана. Около 1 млн домов и предприятий остались без электроснабжения, передают местные СМИ.

По последним данным, в 1 000 809 домашних хозяйствах Луизианы отсутствует свет. Рядом располагается штат Миссисипи, который тоже попал под раздачу стихийного бедствия. Там около 40 тыс. граждан остались без электроэнергии.

Ураган «Ида» обрушился на Луизиану 29 августа. Скорость ветра достигает отметки в 165 километров в час. Власти Орлеана сообщают, что город оказался обесточен из-за разгула стихии. Метеорологи присвоили ему вторую категорию сложности из пяти возможных.

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в связи с этими событиями. Хозяин Белого дома распорядился о выделении федеральной поддержки для пострадавших штатов, которая должна помочь ликвидировать последствия урагана в кратчайшие сроки.