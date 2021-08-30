Киев, 30 августа. Украина не выгодна Соединенным Штатам в роли отдельного, самостоятельного и независимого государства. Об этом заявил депутат Рады Виктор Медведчук.

Таким мнением лидер фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» поделился в свете новости о шествии американских солдат по главной улице столицы Украины — Крещатике на параде ко Дню независимости страны. В мероприятии участвовало множество единиц военной техники США, а на морской части шествия в Одессе колонну кораблей возглавил итальянский эскадренный миноносец.

На земле и в воздухе можно было наблюдать иностранную технику. В таком случае, по словам депутата, сложно говорить о независимости Украины, пишет телеканал «Звезда». Страна находится под косвенным контролем США, которым Украина нужна как анти-Россия у границ РФ. Если продолжать такой курс, то он государства ничего не останется.

«Когда идут политические репрессии, когда идут политически мотивированные действия... Украина, как счастливая и успешная страна существовать не может», – отметил политик.

Журналист Кирилл Вышинский ранее заявил, что во время каденции Владимира Зеленского на посту президента Украины, правительство стало оказывать больше давления на средства массовой информации. В стране практически невозможно свободно высказывать положительное мнение о России.