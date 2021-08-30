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Рогозин доложит Путину о перспективах создания российской орбитальной станции
Общество
Рогозин доложит Путину о перспективах создания российской орбитальной станции
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Москва, 30 августа. Дмитрий Рогозин занимается подготовкой доклада о перспективах создания российской орбитальной станции, с которым выступит перед президентом России Владимиром Путиным.

В "Роскосмосе" также рассказали, что работоспособность и безопасность МКС находится под контролем. Об этом сообщили в "Роскосмосе", информирует РИА Новости.

Российский сегмент МКС находится в крайней степени износа, высока вероятность выхода из строя систем после 2025 года, заявлял руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев. По его словам, о проблемах на станции постоянно говорится в отчетах. Он также отметил важность создания новой российской орбитальной станции.

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