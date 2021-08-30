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Педагог Абанкина рассказала о грядущих изменениях в ЕГЭ
Общество
Педагог Абанкина рассказала о грядущих изменениях в ЕГЭ
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 августа. Единый государственный экзамен ожидают значительные изменения, упор в заданиях сделают на практику. Об этом рассказала педагог Ирина Абанкина.

По словам учителя, экзамен по русскому языку лишится тестовой части. Теперь для хороших баллов необходимо показать высокий уровень логичного построения текста, его связанность и убедительность, передает Lenta.ru.

«Самое важное изменение в ЕГЭ — уменьшение количества заданий с конечным списком ответов. То есть — тестов, правильные ответы в которых можно угадать», — отметил главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов.

Ожидают изменения и литературу. Добавлена современная русская литература и зарубежные материалы. В английском языке теперь будут делать упор на умение вести грамотный диалог. Экзамен по математике начнет охватывать вопросы, связанные с финансовой грамотностью и задачи, встречающиеся во взрослой жизни. По словам Абанкиной, дети должны уметь применять полученные знания и навыки, а ЕГЭ теперь и проверит готовность к самостоятельному существованию.

Ранее поступало предложение отменить итоговый экзамен для некоторых категорий абитуриентов. Министр образования России отверг данную инициативу.

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