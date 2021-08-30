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Россия надеется на справедливость со стороны ЕСПЧ по иску к Украине
Политика
Россия надеется на справедливость со стороны ЕСПЧ по иску к Украине
pixabay.com  /  kazac-maksim

Москва, 30 августа. Москва рассчитывает на поиск правды и справедливости со стороны ЕСПЧ в случае иска к Украине, заявил представитель МИД России Григорий Лукьянцев.

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права отметил, что это дело — процесс не быстрый. Но он напомнил, что на Руси всегда верили в две вещи: правду и справедливость.

«В данном случае мы также рассчитываем и надеемся на демонстрацию поиска правды и справедливости со стороны главного европейского международного судебного органа, коим является ЕСПЧ», — пояснил Лукьянцев в интервью РИА Новости, комментируя иск к Киеву.

ЕСПЧ зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины. В рамках этого иска Москва потребовала, чтобы Киев, в частности, прекратил ограничивать права русскоговорящего населения.

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украина россия еспч лукьянцев
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