Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 10:34
10:32
Происшествия
Жительница Львова сбежала из больницы после трепанации черепа
10:28
Общество
Музыка нас связала: выбираем лучшие наушники для телефона
10:27
Общество
Австралийские ученые заявили, что собаки различают ложь
10:27
Армия
Бойцы ВСУ из гранатометов обстреляли село Веселое в ДНР
10:23
Экономика
Россиянам объяснили, в каких валютах лучше хранить сбережения
10:22
Происшествия
Участников массовой драки задержали на юго-востоке Москвы
10:21
Политика
МИД РФ оценил сроки рассмотрения иска к Украине в ЕСПЧ
10:20
Происшествия
Труп мужчины с ножевыми ранениями нашли на стуле в московской квартире
10:16
Происшествия
Три человека погибли в аварии с цементовозом под Волгоградом
10:16
Политика
В МИД РФ не видят препятствий для изучения русского языка в Молдавии
Все новости

Центральную улицу Саратова перекроют до середины сентября
Общество
Центральную улицу Саратова перекроют до середины сентября
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Саратов, 30 августа. В центральной части города будет перекрыт перекресток улиц Радищева и Гоголя. Коммунальные службы осуществят замену строительных конструкций теплового канала.

Строительные работы продлятся до 18 сентября. На этот период автолюбителям нужно будет искать объездные пути. 

«Ничего не поделаешь, это плановая работа. Намного хуже, если произойдет авария — тогда ремонт займет несколько месяцев вместо двух недель. Объездных путей в данном районе достаточно, водителям будет не так сложно», — рассказал корреспонденту ФАН инженер Олег Митьковский.

Ранее в Саратова загорелись два трамвая за один день. Предварительной причиной назвали короткое замыкание. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Центральную улицу Саратова перекроют до середины сентября
саратов ремонт перекресток
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru