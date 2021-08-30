Центральную улицу Саратова перекроют до середины сентября

Саратов, 30 августа. В центральной части города будет перекрыт перекресток улиц Радищева и Гоголя. Коммунальные службы осуществят замену строительных конструкций теплового канала.



Строительные работы продлятся до 18 сентября. На этот период автолюбителям нужно будет искать объездные пути.

«Ничего не поделаешь, это плановая работа. Намного хуже, если произойдет авария — тогда ремонт займет несколько месяцев вместо двух недель. Объездных путей в данном районе достаточно, водителям будет не так сложно», — рассказал корреспонденту ФАН инженер Олег Митьковский.

Ранее в Саратова загорелись два трамвая за один день. Предварительной причиной назвали короткое замыкание.