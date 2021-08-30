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Обладателей первой и четвертой групп крови назвали универсальными донорами
Наука
Обладателей первой и четвертой групп крови назвали универсальными донорами
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 30 августа. Переливание крови возможно только между идентичными группами. Однако с точки зрения биологических качеств среди доноров возможны исключения.

«Универсальными донорами» считаются пациенты с первой и четвертой группой крови, передают «Известия». Об этих нюансах рассказала глава отдела развития медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

«Первая группа крови является универсальным донором (ее можно переливать любой другой группе), а четвертая — универсальным реципиентом (человеку с четвертой группой можно перелить любую из групп)», — объяснила специалист.

Недавно исследователи выяснили, что четвертая группа крови обладает самыми высокими показателями иммунитета. Кровь отличается высоким содержанием белка интерферона, который нужен для борьбы с вирусами и инфекциями. Чуть меньшим показателем защиты обладает третья группа.

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