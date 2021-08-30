Nissan продолжит выпуск моделей Z Series при условии сохраняющегося спроса

Токио, 30 августа. Японский производитель выпустит следующее поколение Nissan Z при условии спроса на модели этой серии, заявил главный инженер компании Ашвани Гупта.

Анонс Nissan Z 2023 планируется в ближайшие месяцы. Дальнейшая судьба перерождения культового автомобиля целиком зависит от восприятия машины рынком.

Z Series в свое время послужила стартом продаж для автомобилей Nissan на территории США, а потом других стран, поэтому производителю важно сохранение спроса и интереса к моделям следующего поколения. Как отмечает Гупта, автомобили Z — «это целая культура для компании». Но даже несмотря на это, Nissan не станет работать в убыток, если анализы покажут падение спроса.

Не обойдет авто и стремительная электрификация машинного рынка. Nissan уже поставил цель — к 2030 году более 40% продаж в США должно приходиться на электрокары, передает CarsWeek.ru.

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