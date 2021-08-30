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Белый дом: США не прерывали эвакуацию из-за ракетных обстрелов в Кабуле
Происшествия
Белый дом: США не прерывали эвакуацию из-за ракетных обстрелов в Кабуле
Global Look Press  /  Victor Mancilla / Keystone Press Agency

Вашингтон, 30 августа. Президенту США Джо Байдену доложили о предотвращенных ракетных обстрелах аэропорта Кабула. Об этом сообщили в Белом доме.

Американские военные не останавливали эвакуацию граждан из захваченного террористами Афганистана в связи с воздушной атакой. Командование увеличило усилия по обеспечению безопасности военного контингента Соединенных Штатов Америки в Кабуле.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата (Белого дома. — Прим. ФАН) Рон Клайн проинформировали президента о ракетном обстреле международного аэропорта имени Хамида Карзая», — говорится в сообщении Белого дома.

Системы ПВО США ранее перехватили не менее пяти ракет, запущенных в направлении аэропорта Кабула. Информации о пострадавших или погибших американских военных не поступало. Инициаторы атаки пока не известны.

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