Белый дом: США не прерывали эвакуацию из-за ракетных обстрелов в Кабуле

Вашингтон, 30 августа. Президенту США Джо Байдену доложили о предотвращенных ракетных обстрелах аэропорта Кабула. Об этом сообщили в Белом доме.

Американские военные не останавливали эвакуацию граждан из захваченного террористами Афганистана в связи с воздушной атакой. Командование увеличило усилия по обеспечению безопасности военного контингента Соединенных Штатов Америки в Кабуле.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата (Белого дома. — Прим. ФАН) Рон Клайн проинформировали президента о ракетном обстреле международного аэропорта имени Хамида Карзая», — говорится в сообщении Белого дома.

Системы ПВО США ранее перехватили не менее пяти ракет, запущенных в направлении аэропорта Кабула. Информации о пострадавших или погибших американских военных не поступало. Инициаторы атаки пока не известны.