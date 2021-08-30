«Растворился в беде»: смерть Дардо Кусто связали с Анастасией Заворотнюк

Москва, 30 августа. Шаман Дардо Кусто по собственной воле помогал онкобольной актрисе Анастасии Заворотнюк, в результате чего попал в ловушку, из которой уже не смог выбраться.

Ясновидящая и целитель Мирослава Коллавини проанализировала последние месяцы жизни Кусто. Она объяснила, что толкнуло шамана на самоубийство, передает «Экспресс газета».

«Дардо помогал Анастасии Заворотнюк, причем по своей инициативе, и полагаю, что страшные проблемы Анастасии перешли к Дардо. Он не умел защищаться, увы. Сомневаюсь, что Дардо сделал ритуал собственной защиты перед тем, как приступить к решению проблем Анастасии Заворотнюк. Энергетика Дардо слилась с энергетикой Заворотнюк и привела его к смертельному исходу», — пояснила Коллавини.

Большинство шаманов заканчивают жизнь в молодом возрасте. Так произошло и с Дардо Кусто, который «растворился в беде Заворотнюк, притянув ее негатив к себе».

Ранее стало известно, что Кусто незадолго до смерти снимал порчу с Заворотнюк. Главными недоброжелателями актрисы являются жены мужчин, которые выбирали звезду «Моей прекрасной няни».