Изучение рынка разных регионов поможет дешевле купить машину

Москва, 30 августа. Цены на автомобили в разных регионах России могут значительно отличаться. На это указал риэлтор в сфере автомобильного рынка, автоэксперт Игорь Серов.

Больше всего продаж осуществляется в Краснодарском крае, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Жителям этих территорий сложнее всего приобрести транспортное средство на выгодных условиях, передает «Радио 1».

«Поищите авто в других регионах, там более лояльно относятся к покупателю, там не такие большие продажи. Возможно, есть и машины в наличии, на складах», — посоветовал Серов.

Он также предложил заключить договор без конечной стоимости автомобиля, такой способ избавит об оплаты «допов», которые устанавливают автосалоны. Однако машину придется ждать несколько месяцев.

Автоэксперт Максим Рязанов ранее заявил, что возрастная машина может оказаться дешевле и надежнее более молодой. Регулярные поломки автомобиля могут разорить владельца.