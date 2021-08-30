Владельцев смартфонов на Android предупредили о вирусах для кражи денег

Москва, 30 августа. Злоумышленники разработали специальные вирусы для устройств на Android для автоматической кражи средств. Об этом рассказал специалист «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Вирусы попадают в смартфоны и заставляют пользователей заходить в банковские приложения и вводить свои данные. После вредоносная программа подбирает нужные команды для перевода средств. Процесс настолько быстрый, что жертва не успевает заподозрить неладное, пишут «Известия».

Пока известен только один случай проникновения вируса в банковское приложение на Android. Но по мнению эксперта Чебышева, в будущем вредоносных программ станет больше. Троянцам не будет сложно адаптироваться, а хакеры начнут продавать их в даркнете.

Быстрая разрядка смартфона, перегрев устройства и наличие странных уведомлений могут свидетельствовать о взломе телефона. Узнать о заражении можно с помощью «защитного решения», но злоумышленники могут его заблокировать.