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Владельцев смартфонов на Android предупредили о вирусах для кражи денег
Общество
Владельцев смартфонов на Android предупредили о вирусах для кражи денег
pexels.com  /  John-Mark Smith

Москва, 30 августа. Злоумышленники разработали специальные вирусы для устройств на Android для автоматической кражи средств. Об этом рассказал специалист «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Вирусы попадают в смартфоны и заставляют пользователей заходить в банковские приложения и вводить свои данные. После вредоносная программа подбирает нужные команды для перевода средств. Процесс настолько быстрый, что жертва не успевает заподозрить неладное, пишут «Известия».

Пока известен только один случай проникновения вируса в банковское приложение на Android. Но по мнению эксперта Чебышева, в будущем вредоносных программ станет больше. Троянцам не будет сложно адаптироваться, а хакеры начнут продавать их в даркнете.

Быстрая разрядка смартфона, перегрев устройства и наличие странных уведомлений могут свидетельствовать о взломе телефона. Узнать о заражении можно с помощью «защитного решения», но злоумышленники могут его заблокировать.

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