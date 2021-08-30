Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 09:03
09:02
Общество
Петербуржцев ожидает солнечный день 30 августа
08:56
Политика
«Существовать не может»: Медведчук усомнился в дальнейшей самостоятельности Украины
08:54
Общество
Рогозин доложит Путину о перспективах создания российской орбитальной станции
08:47
Общество
Педагог Абанкина рассказала о грядущих изменениях в ЕГЭ
08:44
Политика
Россия надеется на справедливость со стороны ЕСПЧ по иску к Украине
08:40
Наука
Обладателей первой и четвертой групп крови назвали универсальными донорами
08:21
Происшествия
Пламя охватило кафе в Василеостровском районе Петербурга
08:21
Происшествия
Белый дом: США не прерывали эвакуацию из-за ракетных обстрелов в Кабуле
08:14
Общество
Nissan продолжит выпуск моделей Z Series при условии сохраняющегося спроса
08:08
Шоу-бизнес
«Растворился в беде»: смерть Дардо Кусто связали с Анастасией Заворотнюк
Все новости

Ураган «Ида» стал причиной объявления стихийного бедствия в штате Луизиана
Происшествия
Ураган «Ида» стал причиной объявления стихийного бедствия в штате Луизиана
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Вашингтон, 30 августа. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за бушующего в регионе урагана «Ида». Об этом сообщили в Белом доме.

Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Луизиане. Глава Белого дома также распорядился выделить федеральную поддержку, которая должна дополнить операции по восстановлению районов, пострадавших от урагана. В федеральную программу будут включены гранты для временного жилья и ремонта домов.

Жертвой урагана «Ида», начавшегося в США, стала жительница штата Луизиана. Полиция штата сообщала, что человек получил травмы от падения дерева. Позже оказалось, что женщина погибла. Урагану уже снизили степень опасности. Стихия оставила без электричества более 600 тысяч местных жителей. Сильнейший ураган «Ида» пришел в США 26 августа 2021 и продолжается до сих пор.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Ураган «Ида» стал причиной объявления стихийного бедствия в штате Луизиана
байден ураган ида
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru