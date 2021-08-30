Ураган «Ида» стал причиной объявления стихийного бедствия в штате Луизиана

Вашингтон, 30 августа. Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за бушующего в регионе урагана «Ида». Об этом сообщили в Белом доме.

Байден объявил о крупном стихийном бедствии в Луизиане. Глава Белого дома также распорядился выделить федеральную поддержку, которая должна дополнить операции по восстановлению районов, пострадавших от урагана. В федеральную программу будут включены гранты для временного жилья и ремонта домов.

Жертвой урагана «Ида», начавшегося в США, стала жительница штата Луизиана. Полиция штата сообщала, что человек получил травмы от падения дерева. Позже оказалось, что женщина погибла. Урагану уже снизили степень опасности. Стихия оставила без электричества более 600 тысяч местных жителей. Сильнейший ураган «Ида» пришел в США 26 августа 2021 и продолжается до сих пор.