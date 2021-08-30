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Россия и Китай могут проверить правдивость высадки американцев на Луну
Технологии
Россия и Китай могут проверить правдивость высадки американцев на Луну
Pr Scr history.nasa.gov

Пекин, 30 августа. Высадка американских астронавтов на Луну может оказаться постановкой. И лишь Россия и Китай способны проверить это, считают эксперты китайского издания Baijiahao.

Считается, что Соединенные Штаты в период с 1961 по 1975 год совершили шесть успешных высадок на спутник Земли в рамках комической программы «Аполлон». Тем не менее существует теория, что все существующие кадры были отсняты в голливудской студии, а самих американцев на Луне никогда не было. Эксперты находят несколько странных моментов в космической миссии США, один из них связан с лунными камнями.

Американские астронавты привезли с собой несколько образцов грунта спутника. Некоторые экземпляры были переданы в дар различным странам. Вот только подарок голландским партнерам оказался куском окаменевшей древесины, передает слова журналистов «ПолитРоссия».

Переданный же Китаю образец лунного грунта действительно может быть подлинным. Однако журналисты считают, что он мог быть добыт при помощи зонда, а не астронавтами лично. Узнать правду могут лишь Россия и Китай, отправив на Луну новую экспедицию.

Роскосмос планирует в конце 2022 года запустить станцию «Луна-25». Ее главной задачей станет исследование западного полушария спутника Земли.

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россия сша китай космос луна аполлон
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