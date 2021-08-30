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«Самая непредсказуемая»: Межевич назвал Украину нестабильной страной

  /   Обновлено: 30 августа 2021 08:39
Политика
«Самая непредсказуемая»: Межевич назвал Украину нестабильной страной
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 августа. Самой непредсказуемой и нестабильной в экономическом плане страной в Европе остается Украина. Таким мнением в своем интервью поделился профессор экономических наук Николай Межевич.

Взгляд Межевича относительно стабильности Киева разделяет и глава Эстонии Керсти Кальюлайд. Недавно политик заявила, что вести бизнес на Украине опасно, так как власти страны не удосужились обеспечить законодательную базу, которая защитит предпринимателей от экономических потрясений и правового беспредела. Президент акцентировала свое внимание на том, что даже малая часть уже запущенных реформ фактически не работает.

«Самая непредсказуемая»: Межевич назвал Украину нестабильной страной
Global Look Press  / Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com

Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Межевич подчеркнул, что эстонские предприниматели неоднократно пытались влить инвестиции и открыть дело на Украине. Однако каждый раз бизнесменов постигала неудача, что образовало «эффект отторжения» у них, пишет «Украина.ру»

«Украина с точки зрения реформ сейчас отстает практически от любой постсоветской республики. От России, от Белоруссии, от Таджикистана. Украина — это самая непредсказуемая с точки зрения экономической ситуации территория. И президент Эстонии тоже сказала об этом», — указал Межевич.

Ранее эксперт рассказал, какой на самом деле у эстонцев уровень жизни и достаток в стране. Экономист отметил, что реальный доход граждан ничем не отличается от российской глубинки.

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украина эстония меежвич
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