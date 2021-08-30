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Сибирские ученые предложили новый способ отслеживания состояния лесов
Наука
Сибирские ученые предложили новый способ отслеживания состояния лесов
pixabay.com  /  devlopenet0

Москва, 30 августа. Методику дистанционного мониторинга состояния лесов разработали ученые Сибирского федерального университета совместно с иностранными коллегами.

Новая методика уже прошла испытания и показала свою эффективность. Исследователи считают, что обследовать леса в дистанционном формате намного продуктивнее. Такой способ позволит в короткие сроки изучить обширные территории и заглянуть в труднодоступные места, чтобы в случае необходимости оперативно принимать меры.

Проводить мониторинг предлагается с помощью беспилотников, оснащенных камерами и высоким качеством съемки. Во время испытания точность оконтурирования каждого из деревьев составила 95 процентов, что позволило детально рассмотреть все повреждения, в том числе полученные в результате действий паразитов. При съемке с высоты не менее 120 метров за полчаса можно отсмотреть как минимум 11 тысяч деревьев.

Африканские ученые работают над созданием насекомых, направленных на борьбу с малярией на черном континенте. Предполагается, что в будущем эти насекомые должны вытеснить из природы комаров, которые переносят инфекцию.

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лес мониторинг российские ученые
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