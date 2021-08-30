Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября. События дня

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября Встречу президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена перенесли уже повторно — на сей раз на 1 сентября. Информацию подтвердили в Белом доме. Изначально переговоры в Вашингтоне были назначены на 30 августа, затем отложены на день. Среди заявленных тем диалога - Донбасс, Крым, а также проблемы украинской экономики.

Джонсон назвал условия для признания новой власти Афганистана Global Look Press / Str Для дипломатического признания коллективным Западом новая власть Афганистана должна выполнить ряд условий. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Запрещенному в России движению «Талибан», взявшему бразды правления в Кабуле, придется «гарантировать безопасное перемещение для тех, кто хочет покинуть страну, уважать права женщин и девочек, не допустить, чтобы Афганистан снова превратился в инкубатор глобального терроризма». По словам британского премьера, Лондон и Вашингтон вместе со своими союзниками будут сотрудничать с новыми кабульскими властями «не на основании того, что они говорят, а на основании того, что они делают».

Ураган «Ида» обрушился на Луизиану Погодные катаклизмы продолжают испытывать США на прочность. Более 700 тысяч жителей побережья южного штата Луизиана остались без электричества по вине урагана «Ида». Город Новый Орлеан полностью обесточен. По данным полиции, погиб по меньшей мере один человек. Скорость ветра достигает 53,5 км/час, и это далеко не предел для стремительной «Иды». Затоплены улицы и дома. Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами информировал, что изначально стихии была присвоена четвертая, а затем третья категория из пяти, что по-прежнему грозит штату катастрофическими последствиями. Глава Белого дома Джо Байден ввел в Луизиане режим чрезвычайной ситуации еще накануне драматичных событий.