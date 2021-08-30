Курсы евро и доллара выросли на Мосбирже

Москва, 30 августа. Курсы американской и европейской валют выросли на открытии торгов Московской биржи в понедельник. Об этом свидетельствуют показатели платформы.

Доллар по сравнению с показателями закрытия торгов прибавил 2 копейки и достиг отметки в 73,55 рубля. Евро тоже увеличился 2 копейки и составил 86,79 рубля.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с ФАН рассказал, сколько будет стоить доллар к началу осени. По его словам, курс доллара в начале сентября может достигнуть 74,5-74,8 рубля, курс евро — 87,2-87,9 рубля. Эксперт объяснил возможные цены несколькими факторами, которые оказывают существенное влияние на рубль. По его словам, одним из факторов поддержки отечественной валюты стал пик налогового периода в России, когда компании-экспортеры показывают высокий спрос на рублевую ликвидность перед выплатой налогов и акцизов в бюджет.