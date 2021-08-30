Россия может удивить Запад новым вооружением авианосца «Адмирал Кузнецов»

Вашингтон, 30 августа. Необычный технический ход могут применить российские разработчики, модернизируя авианосец «Адмирал Кузнецов», пишет The National Interest со ссылкой на военного эксперта.

Недавняя напряженность в отношения России и США спровоцировала первых установить новейшее вооружение. По версии издания, на некоторых старых фотографиях «Адмирала Кузнецова» можно заметить 12 пусковых труб для противокорабельных ракет P-700.

Они, как правило, не используются и закрываются люками, чтобы истребители могли использовать всю длину палуба для взлета и посадки. Однако недавно их снова видели открытыми, сообщил военный эксперт Дэвид Экс.

«Ракетные аппараты на авианосце? Теперь это безумие», — заявил он.

Однако российские разработчики не видят в этом ничего безумного. Учитывая тот факт, что западные страны отказались от размещения ударного оружия на своих авианосцах, идея выглядит весьма оригинальной и необычной, пишет «ПолитРоссия».

«В связи с обострением напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Россией вновь появились сообщения о том, что Москва может установить новые противокорабельные ракеты под палубой "Кузнецова"», — констатировал Дэвид Экс.

Китайские аналитики сообщили, что модернизация «Адмирала Кузнецова» значительно повысит боевой потенциал страны. По их словам, после этого Соединенным Штатам будет не до смеха.