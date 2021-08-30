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Россия может удивить Запад новым вооружением авианосца «Адмирал Кузнецов»
Армия
Россия может удивить Запад новым вооружением авианосца «Адмирал Кузнецов»
wikipedia.org  /  Gaz Armes / OGL v1.0

Вашингтон, 30 августа. Необычный технический ход могут применить российские разработчики, модернизируя авианосец «Адмирал Кузнецов», пишет The National Interest со ссылкой на военного эксперта.

Недавняя напряженность в отношения России и США спровоцировала первых установить новейшее вооружение. По версии издания, на некоторых старых фотографиях «Адмирала Кузнецова» можно заметить 12 пусковых труб для противокорабельных ракет P-700.

Они, как правило, не используются и закрываются люками, чтобы истребители могли использовать всю длину палуба для взлета и посадки. Однако недавно их снова видели открытыми, сообщил военный эксперт Дэвид Экс.

«Ракетные аппараты на авианосце? Теперь это безумие», — заявил он.

Однако российские разработчики не видят в этом ничего безумного. Учитывая тот факт, что западные страны отказались от размещения ударного оружия на своих авианосцах, идея выглядит весьма оригинальной и необычной, пишет «ПолитРоссия».

«В связи с обострением напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Россией вновь появились сообщения о том, что Москва может установить новые противокорабельные ракеты под палубой "Кузнецова"», — констатировал Дэвид Экс.

Китайские аналитики сообщили, что модернизация «Адмирала Кузнецова» значительно повысит боевой потенциал страны. По их словам, после этого Соединенным Штатам будет не до смеха.

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адмирал кузнецов модернизация дэвид экс
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