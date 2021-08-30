Двойное гражданство может стать помехой для участия в политической жизни России

Москва, 30 августа. Людям, имеющим подданство иностранного государства наряду с Россией, могут ограничить право выступать как доверенное лицо кандидата во время выборов.

С соответствующим заявлением обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов к генпрокурору Игорю Краснову. Текст заявления передает RT.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для обладателей двойного гражданства регистрироваться в качестве доверенных лиц кандидатов и избирательных объединений», — говорится в тексте письма.

Орлов считает, что таким образом можно свести к минимуму попытки иностранных государств влиять на политическую жизнь России. Однако предложение не предполагает полного запрета выступать в качестве доверенного лица, но не во время выборов. Также бипатрид имеет возможность участвовать в предвыборной кампании.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о возможности приема на службу россиян с гражданством другой страны. Эта норма касается очень ограниченного числа людей, например, лиц, которые до сих пор формально имеют гражданство Украины.