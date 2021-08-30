Таллин, 30 августа. Увеличение числа украинцев, говорящих на русском языке, по мере уменьшения количества этнических русских в Эстонии, беспокоит жителей европейской страны.

Некоторые местные националисты задаются вопросом, зачем на протяжении 30 лет из страны изгоняли русских, когда на их место приходят украинцы, отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич. Недовольство эстонцев уже не остановит запущенный процесс, передает «Украина.ру».

«Когда в интернациональном коллективе строителей трудятся пять украинцев, пять русских и три эстонца, весь коллектив разговаривает на каком языке? На русском. Потому что особенно в строительстве по-русски говорить удобно. Они все друг друга прекрасно понимают, и дети их общаются тоже на русском. Причем даже если представители украинской диаспоры родом из западных областей, они все равно говорят по-русски», — констатировал Межевич.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее раскритиковала судебную и экономическую системы Украины. Она предостерегла сограждан от инвестиций в стране.