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Месси сфотографировался с сыном вратаря «Реймса» после матча Лиги 1
Спорт
Месси сфотографировался с сыном вратаря «Реймса» после матча Лиги 1
Global Look Press  /  Gao Jing/XinHua

Реймс, 30 августа. Вратарь «Реймса» Предраг Райкович попросил сфотографироваться с его сыном новичка «ПСЖ» Лионеля Месси после матча чемпионата Франции.

Месси не отказал в просьбе и сделал совместное фото с ним. Соответствующий пост в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Рой Немер.

Матч проходил на стадионе «Огюст Делоне II» и завершился со счетом 2:0 в пользу парижан. Месси впервые вышел в футболке французского клуба на 66-й минуте, заменив Неймара.

За полчаса игрового времени аргентинец не успел отличиться результативными действиями. Два гола в первом тайме на свой счет записал форвард Килиан Мбаппе, который намерен перебраться в мадридский «Реал» до закрытия летнего трансферного окна.

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месси фото псж райкович
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