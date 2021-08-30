Месси сфотографировался с сыном вратаря «Реймса» после матча Лиги 1

Реймс, 30 августа. Вратарь «Реймса» Предраг Райкович попросил сфотографироваться с его сыном новичка «ПСЖ» Лионеля Месси после матча чемпионата Франции.

Месси не отказал в просьбе и сделал совместное фото с ним. Соответствующий пост в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Рой Немер.

Lionel Messi taking a picture with Reims goalkeeper's child after the PSG match. pic.twitter.com/mDzweyi5m1 — Roy Nemer (@RoyNemer) August 29, 2021

Матч проходил на стадионе «Огюст Делоне II» и завершился со счетом 2:0 в пользу парижан. Месси впервые вышел в футболке французского клуба на 66-й минуте, заменив Неймара.

За полчаса игрового времени аргентинец не успел отличиться результативными действиями. Два гола в первом тайме на свой счет записал форвард Килиан Мбаппе, который намерен перебраться в мадридский «Реал» до закрытия летнего трансферного окна.