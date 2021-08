Месси сфотографировался с сыном вратаря «Реймса» после матча Лиги 1

Реймс, 30 августа. Вратарь «Реймса» Предраг Райкович попросил сфотографироваться с его сыном новичка «ПСЖ» Лионеля Месси после матча чемпионата Франции.

Месси не отказал в просьбе и сделал совместное фото с ним. Соответствующий пост в своем Twitter-аккаунте опубликовал журналист Рой Немер.

Lionel Messi taking a picture with Reims goalkeeper's child after the PSG match. pic.twitter.com/mDzweyi5m1