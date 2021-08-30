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Уникального религиозного кота можно купить за 13 млн в Кубани
Общество
Уникального религиозного кота можно купить за 13 млн в Кубани
pixabay.com

Кубань, 30 августа. Пользователь сайта «Авито» выставила объявление о продаже мейн-куна. По словам хозяйки, он очень православный.

Кот обойдется будущему хозяину в 13 миллионов рублей. Его хозяйка утверждает, что он не только верит в бога, но и соблюдает все православные посты.

«Православный! Соблюдает все посты! Очень верующий, спит и лежит только скрестя лапы, тем самым отгоняет нечистую силу! Очень умный. В дом пускает только верующих людей. Любит детей и уживается с положительными кошками. В свои четыре месяца весит четыре килограмма, очень крупный) Глаза его это зеркало души. Он эксклюзивный!» — гласит описание под фото.

Только вот договориться о продаже уникального мейн-куна с хозяйкой нельзя. Номер телефона она скрыла, а сообщения предпочитает игнорировать, передает портал «Блокнот Краснодар».

Еще один симпатичный мейн-кун порадует поклонников «Мастера и Маргариты». Кот сыграет роль Бегемота, которых в экранизации будет целых два.

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православие кот авито мейк-кун продажа животных
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