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Корова в автомобильной пробке удивила американцев в Висконсине

  /   Обновлено: 30 августа 2021 07:01
Происшествия
Корова в автомобильной пробке удивила американцев в Висконсине
Федеральное агентство новостей

Мадисон, 30 августа. Жительница американского штата Висконсин сняла на телефон корову, находящуюся на заднем сиденье автомобиля. Машина стояла в пробке к «МакАвто».

Сервис «Макдоналдса» предлагает клиентам возможность заказывать еду, не выходя из автомобиля. Эта услуга оказывается полезной в ситуациях, когда человек не может лично зайти ресторан. Например, если покупатель путешествует на машине вместе с коровой, передает Fox News.

На опубликованных в Сети кадрах наблюдается очень странная ситуация. Находящееся в автомобиле крупнорогатое животное спокойно наблюдает за внешним миром через окно. На видео не совсем понятен возраст коровы, но несколько комментаторов в Сети предположили, что это теленок, поскольку взрослая особь попросту не уместилась бы в машине.

«Настоящая, блин, корова! Скажи мне, что ты живешь в Висконсине, не говоря, что ты живешь в Висконсине», — комментирует происходящее автор видеоролика.

Другие юзеры поддержали пользователя и тоже пошутили в комментариях под видео. Они предположили, что, вероятнее всего, корова хотела картошку фри.

Недавно в другом американском штате произошло нападение пумы на человека. Женщина смогла отбиться от дикого зверя, который выбрал в качестве пищи ее ребенка.

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