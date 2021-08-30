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Гидрометцентр России спрогнозировал заморозки в конце лета
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал заморозки в конце лета
Невские Новости

Москва, 30 августа. Северные и восточные регионы России ожидают заморозки. Легкий мороз, в частности, придет в Тюменскую и Омскую области, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Заморозки до минус трех градусов ночью ожидаются в последние два дня лета в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, Вологодской, Кировской и в Коми, что считается обычным явлением. Не характерны заморозки для Пермского края, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, где ночью температура снизится до минус двух градусов.

По словам синоптика, в период с 29 августа по 1 сентября легкие морозы до минус пяти градусов ожидаются на юге Тюменской области и в Омской области. Вильфанд отметил, что в центре Европейской России заморозки пока не ожидаются. Об этом информирует РИА Новости.

В начале осени в некоторые регионы России придут сильные осадки. В Мурманской, Вологодской и Архангельской областях пройдет мокрый снег.

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