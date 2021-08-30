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Профессоры Альбус и Маццино назвали худшие для иммунитета привычки в питании
Общество
Профессоры Альбус и Маццино назвали худшие для иммунитета привычки в питании
pixabay.com

Нью-Йорк, 30 августа. Приближающиеся осенние холода и новые штаммы COVID-19 являются серьезным испытанием для иммунитета. Поэтому сейчас крайне важно задуматься о его укреплении.

Снизить уровень защиты иммунной системы способны стресс, качество сна и потребляемой пищи. Профессоры Мэри Альбус и Мэттом Маццино перечислили худшие привычки в питании, влияющие на сопротивляемость организма вирусам, передает «Московский Комсомолец».

Первым из рациона необходимо исключить алкоголь. Он замедляет процесс распознавания инфекции в организме и способность реагировать на нее, что ведет к более долгим и серьезным симптомам.

Потребление сахара в долгосрочной перспективе способно также ослабить иммунитет. Это вызвано тем, что он препятствует работе лейкоцитов, напрямую участвующих в борьбе с инфекцией. Также не стоит переедать соленого, поскольку чрезмерное употребление натрия несет вред здоровью.

Сказывается на иммунитете и недостаток овощей и фруктов. В них содержатся витамины, минералы и антиоксиданты, поддерживающие организм в борьбе с вирусами. В отдельную категорию специалисты выделяют витамин D. Он обладает противовоспалительными свойствами, способными укрепить функции иммунных клеток.

Не стоит также возлагать слишком большие надежды на повышение иммунитета от различных препаратов. Это всего лишь рекламный ход производителей, считает терапевт Арина Жегалина.

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