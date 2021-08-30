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Reuters сообщило о перехвате США угрожавших аэропорту Кабула ракет

  /   Обновлено: 30 августа 2021 07:08
Происшествия
Reuters сообщило о перехвате США угрожавших аэропорту Кабула ракет
Global Look Press  /  Saifurahman Safi/XinHua

Кабул, 30 августа. Противовоздушная оборона США перехватила не менее пяти боевых ракет, выпущенных в направлении аэропорта Кабула. Об этом сообщило агентство Reuters.

Информации о пострадавших или погибших американских военнослужащих не поступало, уточнил чиновник США. Системам ПВО пока удается сдерживать вражеские удары по городу.

Террористическая активность в Афганистане началась после вывода из страны войск США. Радикалы движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) в короткий срок захватили власть в государстве. Президент Ашраф Гани сложил свои полномочия и сбежал после входа талибов в его резиденцию.

«Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещенная в России) организовало в Кабуле несколько терактов. В результате действий боевиков-смертников погибли 200 человек, в том числе 13 солдат США.

Вашингтон ранее ударил по жилому дому в столице Афганистана. В результате обстрела погибла семья из девяти человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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