Соловьев прокомментировал развод Мамаева и назвал футболиста ничтожеством

Москва, 30 августа. Общественность должна перестать обсуждать развод супругов Мамаевых, так как эти люди ничего из себя не представляют. Такое мнение высказал журналист Владимир Соловьев.

Телеведущий обрушился с критикой на шумиху вокруг отношений футболиста Павла Мамаева и его бывшей жены Аланы. Спортсмен уже давно перестал ассоциировать себя с футболом и привлекает внимание исключительно скандальными историями со своим участием, отметил Соловьев.

«Павел Мамаев, весь покрытый татуировками, абсолютно весь, отсидевший и теперь разводящийся. Теперь уже никто и не вспомнит о том, что он — футболист», — заявил журналист в эфире своего YouTube-канала.

По словам Соловьева, развод Мамаевых является типичным спором миллионеров, которые владеют большим количеством денег, но сами ничего не добились.

«У самой Мамаевой, кроме того, что она вышла замуж за этого человека, других достижений в жизни нет. И вот вся страна должна на полном серьезе уже несколько лет обсуждать эту гадость, эту мерзость», — добавил телеведущий.

Журналист обратил внимание, что в современном мире достаточно сомнительных персонажей. Он добавил, что считает Мамаева ничтожеством и сравнил его с актером Алексеем Паниным, прославившимся благодаря скандальным порнографическим видео.

Алана Мамаева подала на развод с футболистом в марте этого года, уличив его в многочисленных изменах. Сейчас бывшие супруги судятся за право воспитывать совместную дочь.