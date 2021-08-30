Лихачев рассчитывает на роскошный банкет от РФС после победы на ЧМ

Москва, 30 августа. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев уверен, что его подопечные заслужили праздничный стол от Российского футбольного союза (РФС) после победы на ЧМ.

Команда 29 августа в финальном матче переиграла японцев со счетом 5:2. Таким образом, Россия стала трехкратным чемпионом мира по пляжному футболу. Ранее российские футболисты одерживали победу на этом турнире в 2011 и 2013 годах, пишет RT.

«Первая победа – как первый ребенок, особенная. И через две недели триумфу в Равенне будет 10 лет. Верим и надеемся, что РФС организует нам роскошный банкет, мы посидим и тем составом, и этим», — заявил Лихачев, вспоминая былые достижения национальной команды.

Специалист поблагодарил всех причастных за вклад в победу команды. Он добавил, что триумф на домашнем турнире при своих болельщиках доставляет непередаваемые ощущения.

Матч против японцев прошел в столичном СК «Лужники». Забитыми голами в составе российской сборной отметились Федор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный и Юрий Крашенинников, оформивший дубль.