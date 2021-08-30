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Россиян за рубежом предупредили об охоте американских правоохранителей

  /   Обновлено: 30 августа 2021 06:37
Общество
Россиян за рубежом предупредили об охоте американских правоохранителей
pixabay.com

Москва, 30 августа. Иностранные государства по запросу правоохранительных органов США производят аресты российских граждан. На россиян с 2008 года ведется настоящая охота.

Количество российских граждан, которых придали экстрадиции в США, достигло 50 человек. Об увеличении этого числа РИА Новости заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов и попыткой вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США», — сообщил сотрудник МИД России.

Представители американского правосудия оказывают на россиян сильное воздействие. Граждан вынуждают сотрудничать со следствием и признавать вину в обмен на смягчение приговора.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян ранее сообщил, что Вашингтон усиливает давление на Москву при помощи распространения фейков о «киберпреступниках». США намерены использовать такие меры для оправдания собственных преступлений.

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